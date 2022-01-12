Открытие фотовыставки «Зимние путешествия по Псковской земле» состоится 17 января

17:00, 12 января 2022, ПАИ

17 января в 14:00 в Пскове на улице Пушкина состоится открытие фотовыставки «Зимние путешествия по Псковской земле». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по туризму региона.

Конкурс был организован в декабре 2021 года. Номинации фотоконкурса были сформулированы с целью привлечь внимание к туристскому потенциалу Псковской области в зимний период, в особенности к малоизвестным достопримечательностям и новым объектам Псковской области.

Номинации:

- Дворянские усадьбы (зимние фото дворянских усадеб, расположенных на территории Псковской области)

- Зимние прогулки (зимние фотографии Себеж, Усвяты, Порхов, Опочка, Остров, Гдов и другие малые города Псковской области)

- Зимние пейзажи (Зимние фотографии природных территорий, в том числе: Государственного природного заповедника «Полистовский», Национального парка «Себежский», Памятника природы «Изборско-Мальская долина», Талабских островов и других природных территорий Псковской области)

- Зимние забавы (фотографии, сделанные во время интерактивных зимних/новогодних программ)

- Открытия (Зимние фотографии новых и восстановленных объектов Псковской области:

Великие Луки: «Петровский парк», Городской парк культуры и отдыха;

Гдовский район, д. Самолва: монумент «Александр Невский с дружиной»;

Опочка: парк «Городской вал»;

Порхов: городской парк;

Псков: парк Строителей, сквер Народовластия:

Деревня Гораи Островского района: усадебный парк Лореров-Розенов;

Палкино: набережная озера Смолинское).

- Зимний активный отдых (фотографии катания на лыжах, сноуборде, снегоходах, санках, «ватрушках», коньках, зимняя рыбалка).

На конкурс поступило более 40 заявок от фотографов и любителей. В жюри конкурса были привлечены популярные фотографы, тревел-блогеры, победители международных фотоконкурсов: Иван Дементиевский (Москва), Павел Матвеев (Калининград), Сергей Доля (Москва), Алексей Соколенко (Ростов-на-Дону), Федор Саблин (Ижевск), Юрий Столыпин (Санкт-Петербург), Владислав Макеенков (Сыктывкар), Рустам Шагиморданов (Москва), Анна Маслова (Новосибирск), Вадим Коркин (Черкесск), Евгений Иванов (Челябинск).

Победителями фотоконкурса стали: Юрий Яковлев, Катерина Кочкина, Виктор Желенговский, Роман Дмитриев, Александр Ануфриев, Алексей Михайлов, Евгений Николаенков, Мария Кривошеина.

Комитет по туризму Псковской области благодарит администрацию города Пскова за содействие в организации фотовыставки и выражает благодарность всем членам жюри за экспертность, объективные оценки и внимание к фотоконкурсу.