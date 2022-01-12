Проблемы с горячей водой в ЖК «Афины» решатся в течение двух месяцев

17:02, 12 января 2022, ПАИ

Проблемы с горячей водой в доме №7а на улице Ижорского Батальона в ЖК «Афины» решатся в течение двух месяцев. Об этом в своём Instagram сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.

«Холодной воды не было сутки из-за поломки насоса. Дефект устранен, водоснабжение восстановлено. Чтобы избежать повторения подобных ситуаций, управляющая компания за счет средств технического обслуживания закупает резервный насос. Что касается горячей воды, прежние договоренности в силе. Будет произведена замена внутридомовых коммуникаций. За это решение проголосовали 68% собственников жилья. Управляющая компания уже заключает договор с подрядчиком. В конце января работы начнутся с самого проблемного 1-го подъезда. В течение двух месяцев должны сделать все», - уточнил Борис Елкин.

«Как и обещал, поставим во дворе воркаут-площадку. Сейчас выбираем под нее место», - добавил глава администрации города.