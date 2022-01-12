Более 1,2 млн человек заболели COVID-19 в граничащих с Псковской областью странах

17:57, 12 января 2022, ПАИ

1 261 985 человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 12 410 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 12 января в Эстонии общее количество заболевших COVID-19 достигло 257 958, погибли 1 963 человека. В Латвии 293 395 человек было инфицировано коронавирусом, умерло 4 690 пациентов. В Белоруссии коронавирусом заразилось 710 632 человека, погибло – 5 757.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 314 млн человек, почти 262 млн – выздоровело, более 5,5 млн – умерло. В России коронавирусом заболело 10 702 150 человек, 9 758 364 пациента выздоровели, 318 432 человека умерло. В Псковской области зарегистрировано 72 408 случаев заражения коронавирусом, 68 637 пациентов выздоровело, 1 326 человек умерло.