Псковичи смогут предложить идеи для благоустройства Степановского лужка

18:13, 12 января 2022, ПАИ

Группу для обсуждения проекта благоустройства территории Степановского лужка создали в социальных сетях. Сообщество создано для вовлечения людей в обсуждение и принятие решений о будущем общественного пространства.

Как сообщила Псковскому агентству информации председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева, на данный момент управление капитального строительства совместно с подрядчиком ведёт работу по проектированию Степановского лужка.

Ольга Тимофеева отметила, что согласно проекту, территория Степановского Лужка должна стать единым пространством с парком «Россия – Моя История». В рассмотрении эскизов проекта будет принимать участие комитет по культуре, комитет по строительству и ЖКХ и главный архитектор Псковской области. Также в связи со спецификой территории во встрече примет участие и комитет по охране объектов культурного наследия региона.