В Пскове у рейсового автобуса загорелось колесо

18:34, 12 января 2022, ПАИ

Сегодня в Пскове на маршруте рейсового автобуса № 6 произошло возгорание колеса.

По предварительной информации, у автобуса загорелось колесо и пламя начало распространяться на транспортное средство. Водитель успел высадить пассажиров, однако потушить пламя не удалось. На помощь подоспел экипаж ДПС в составе старших лейтенантов полиции Артёма Баранова и Анатолия Михайлова. Штатными средствами пожаротушения полицейские не позволили огню охватить автобус до прибытия МЧС. В ходе инцидента никто не пострадал, дорожные полицейские обеспечили безопасность движения при дальнейшей ликвидации пожара.



На месте ДТП работают четыре единицы техники, сотрудники ДПС. Обстоятельства выясняются.