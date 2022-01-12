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Общество

Как псковским пенсионерам не платить лишнего в 2022 году

В законодательстве есть изменения, с помощью которых пенсионер сможет сэкономить. Фото: РИА Новости

Юристы рассказали, как пенсионеры могут сэкономить. Изменились российские законы, и там, где раньше пенсионеры платили деньги, сейчас можно не платить совсем или платить лишь часть от суммы, пишет NewsMail.

Итак, что изменилось:

  • пенсионерам не нужно платить государственную пошлину за удостоверение доверенностей для получения пенсий и пособий, а также выдачу свидетельств при наследовании дома или квартиры. Последний пункт действует в том случае, если пенсионер проживал в квартире или доме с наследодателем и продолжает там жить;
  • пенсионер имеет право без уплаты госпошлины переоформить через МФЦ документы на свою недвижимость, если она приобреталась до 1998 года;
  • в случае получения пенсий или других выплат на банковскую карту НСПК «Мир» человек освобождается от уплаты комиссии за её обслуживание, а снятие наличных денег также доступно без дополнительной оплаты услуг банка;
  • все пенсионеры и предпенсионеры могут не платить налог на имущество и земельный налог, если они имеют в собственности земельный участок площадью до 600 квадратных метров, квартиру или комнату, жилой дом, гараж или любую хозяйственную постройку площадью до 50 метров, а также помещение для творческой мастерской;
  • пенсионеры в зависимости от региона проживания освобождаются от уплаты транспортного налога. Основания для предоставления льгот устанавливают власти субъекта, и чаще всего льгота на уплату транспортного налога касается машин, мощность двигателя которых не превышает 100−150 лошадиных сил;
  • с пенсионеров, получающих минимальную пенсию, приставы не смогут взыскать долги по решению суда в принудительном порядке;
  • лица, достигшие пенсионного возраста, вправе получать от органов соцзащиты населения адресную социальную поддержку в виде продуктов, одежды, обуви и других товаров первой необходимости;
  • льготы на капремонт в 2022 году доступны инвалидам и ветеранам, а для лиц старше 70 лет скидка на взносы составила 50 %. Пенсионеры старше 80 лет не обязаны платить взносы за капитальный ремонт в том случае, если пенсионер живёт один и не работает, если живёт с другими родственниками и все они не работают по причине пенсионного возраста или инвалидности I или II группы;
  • газ к границам участка будут подводить без привлечения средств граждан. Расходы на доведение газа до жилого помещения могут быть компенсированы.На компенсацию за подключение газа в доме прежде всего вправе рассчитывать малоимущие пенсионеры. Заявление на компенсацию за дополнительные работы можно подать через «Госуслуги», но для этого требуется подтверждённая учётная запись. Предоставить эту услугу государство должно в срок до десяти календарных дней, а зарегистрировать обращение в системе должны в тот же день;
  • в связи с изменением законодательства в 2022 году на получение субсидии не повлияет наличие долгов по коммунальным платежам. Единственное «но» здесь кроется в том, чтобы на долги не было вынесено судебное взыскание;
  • в зависимости от региона проживания пенсионер имеет право на бесплатное получение дополнительных медицинских услуг, например протезирования зубов и лечения в санатории. А пенсионерам, получающим минимальную пенсию, положена скидка на приобретение лекарств в размере 50 %;
  • льготы пользования общественным ранспортом могут варьироваться от региона к региону, однако в большинстве субъектов страны пенсионеры и предпенсионеры могут бесплатно пользоваться городским транспортом — автобусами, метро, трамваями и троллейбусами;
  • все компенсации проезда к месту отдыха для пенсионеров, живших и работавших в северных регионах, из-за пандемии перенесены на 2022 год.



 

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