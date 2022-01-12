Решения собраний собственников десяти жилых домов в Пскове могут признать недействительными

21:21, 12 января 2022, ПАИ

Общие собрания собственников десяти домов в Пскове могут быть признаны недействительными: об этом сообщает паблик «Псков сегодня» со ссылкой на пресс-службу комитета по региональному контролю и надзору. По информации ведомства, чиновники намерены направить иски о признании решений общих собраний собственников, проведённых в нескольких многоквартирных домах и связанных с выбором управляющей организации ООО «Жилстандарт 13» для управления домами, недействительными.

Среди таких домов – № 12 на улице Шестака, дома № 3, 5, 9, 19 в переулке Зобова, № 14, 16 на Юбилейной и № 2, 4а, 6 на улице Мирной. При организации и проведении общих собраний собственников этих домов усматриваются нарушения норм жилищного законодательства, считают в ведомстве.