Псковская областная инфекционная больница получила статус клинической

22:32, 12 января 2022, ПАИ

Псковская областная инфекционная больница получила статус клинической. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram.

Теперь на базе медучреждения можно будет открыть кафедру, чтобы готовить молодые кадры. Больница получит высококвалифицированных специалистов в лице сотрудников кафедры.

Врачи смогут проходить здесь аккредитацию, не выезжая в другие регионы, и вести научно-исследовательскую деятельность.