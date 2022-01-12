Псковская областная инфекционная больница получила статус клинической
Псковская областная инфекционная больница получила статус клинической. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram.
Теперь на базе медучреждения можно будет открыть кафедру, чтобы готовить молодые кадры. Больница получит высококвалифицированных специалистов в лице сотрудников кафедры.
Врачи смогут проходить здесь аккредитацию, не выезжая в другие регионы, и вести научно-исследовательскую деятельность.
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