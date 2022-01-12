Осуждённый из ИК-6 покорил жюри Дельфийского чемпионата вокальным мастерством

22:07, 12 января 2022, ПАИ

В Санкт-Петербургском университете ФСИН России подвели итоги Дельфийского чемпионата среди отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ. Вокальный номер осуждённого исправительной колонии № 6 (пос. Сосновый Бор) стал победителем в одной из самых популярных номинаций – «Эстрадное пение».

Мероприятие проходило в очном и заочном формате и состояло из нескольких этапов. Первый был организован в исправительных учреждениях, затем победители были определены в территориальных органах, после чего лучшие работы были направлены в Санкт-Петербург для участия в финале чемпионата.

Участники имели возможность проявить свои таланты в более чем 10 номинациях: от фотографии до кулинарного мастерства и дизайна одежды. При этом все творческие номера должны были соответствовать установленным требованиям и оценочным критериям.

УФСИН России по Псковской области в финальном этапе конкурса представило на суд компетентного жюри пять работ осуждённых. Сразиться за победу предстояло с представителями разных уголков страны. По результатам чемпионата отбывающий наказание в ИК-6 (пос. Сосновый Бор) Даниил Р. завоевал первое призовое место в номинации «Эстрадное пение».

Как пояснили в учреждении, вокалом и музыкой осуждённый увлекается с детства, окончил музыкальную школу. В стенах исправительной колонии – активный участник кружков: музыкального, церковного пения, кружка корреспондентов, победитель регионального этапа конкурса «Калина красная». При выборе репертуара для участия в чемпионате учитывал характер песни, а также соответствие тембру голоса. За победу награждён грамотой, которую ему лично вручил начальник исправительной колонии.