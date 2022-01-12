В Архангельске верующий оскорбился светящимся новогодним украшением

22:52, 12 января 2022, ПАИ

Светящиеся фигуры ведьм около театра драмы в Архангельске оскорбили чувства православного верующего. Неизвестный даже направил жалобу Владимиру Путину. Православные чувства горожанина задело то, что сказочных персонажей установили в том месте, где раньше якобы находился храм и могилы священнослужителей. Об этом сообщают «Известия».

Директор Архангельского театра драмы Сергей Самодов рассказал нам, что информация о том, что на территории театра раньше было кладбище, — «это миф». По его словам, рядом с театром действительно когда-то стоял православный собор, но это было ещё до революции.

«Пару лет назад мы проводили археологические изыскания здесь. В документах по итогам археологических изысканий чётко сказано, что мы не нашли никаких захоронений, тем более священнослужителей. В данном случае гражданин реализовал своё право, а мы реализовали свои обязанности. Он пожаловался, а мы ответили на жалобу», — сообщил нам директор театра.