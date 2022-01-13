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Общество

Губернатор Псковской области заявил о прогнозируемом увеличении количества заболевших коронавирусом в регионе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил в своём Instagram о прогнозируемом увеличении количества заболевших коронавирусом в регионе.

«Призываю при любом ухудшении самочувствия вызывать врача и оставаться дома, чтобы не подвергать риску окружающих и коллег по работе», – обратился к жителям Псковской области глава региона.

За прошедшие сутки выявлено 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 42 человека выздоровели. Четверо скончались.

С начала пандемии в Псковской области было выявлено 72 504 случая заражения COVID-19.

Официальная статистика по коронавирусеой инфекции в Псковской области за 12 января 2022 года

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