Губернатор Псковской области заявил о прогнозируемом увеличении количества заболевших коронавирусом в регионе

01:06, 13 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил в своём Instagram о прогнозируемом увеличении количества заболевших коронавирусом в регионе.

«Призываю при любом ухудшении самочувствия вызывать врача и оставаться дома, чтобы не подвергать риску окружающих и коллег по работе», – обратился к жителям Псковской области глава региона.

За прошедшие сутки выявлено 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 42 человека выздоровели. Четверо скончались.

С начала пандемии в Псковской области было выявлено 72 504 случая заражения COVID-19.