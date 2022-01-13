День российской печати отмечается 13 января

07:00, 13 января 2022, ПАИ

13 января отмечается День российской печати, сообщает calend.ru.

В этот день в 1703 году по указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости» под названием «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Газета издавалась в Москве и Санкт-Петербурге, при этом фактически не имела постоянного названия — «Ведомости», «Российские ведомости», «Ведомости Московские».

С 1 января 1870 года «высочайшим повелением» было позволено «устроить в виде опыта прием в почтовых учреждениях подписки на периодические издания — как русские, так и иностранные». В России это было первое распоряжение о проведении подписки на периодическую печать, а уже к 1914 году в стране выходило свыше трех тысяч периодических изданий. 13 января 1830 года вышел в свет первый номер «Литературной газеты».

Начиная с 1997 года, традиционно в День российской печати проходит вручение премии президента России в области СМИ и грантов для поддержки проектов молодых журналистов.

По данным Роскомнадзора на январь 2020 года, в российском реестре средств массовой информации зарегистрировано свыше 146 тысяч СМИ. В этот день принимают поздравления работники периодической печати, средств массовой информации, журналисты.