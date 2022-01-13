Гадать и наблюдать за погодой советует народный календарь 13 января

07:41, 13 января 2022, ПАИ

13 января, в канун Васильева дня, по церковному календарю чествуют святителя Василия Кесарийского. Этот богослов жил в IV веке в Каппадокии, пишет calend.ru. Именно ему приписывают изобретение иконостаса, а также авторство множества проповедей.

Вечер этого дня называли щедрым. Хозяйки готовили разнообразную еду, чтобы угощать всех знакомых и соседей, пришедших в гости. По поверью, богатый стол обеспечивал хозяину достаток на весь год. Чаще всего делали блюда из свинины, так как святой Василий считался покровителем свиноводов. Кроме того, свинья символизировала плодовитость и благополучие.

Также люди варили кашу. Обряд совершался до рассвета. Когда каша поспевала, хозяйка вынимала горшок из печи, и вся семья начинала его рассматривать. Если горшок треснул или каша выходила неудачная — это предвещало плохое. Пышная и вкусная каша сулила счастье для всего дома. Васильев вечер считали самым удачным временем для предсказания будущего. Говорили, что все нагаданное в это время непременно сбудется.

Кроме того, было принято стряхивать снег с яблонь, причем непременно в полночь, чтобы яблоки уродились. Также ночью наблюдали за погодой: если ветер дул с юга, это означало жаркий и благополучный год; если с запада — к изобилию молока и рыбы; с востока — к урожаю фруктов и ягод. Много пушистого инея на деревьях предвещало хороший медосбор.