Еще 1045 жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса

07:59, 13 января 2022, ПАИ

269 172 жителя Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса, из них 1045 — за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Двумя компонентами привились 268 969 жителей региона, в том числе 1022 — за прошедшие 24 часа. Ревакцинацию прошли 31 830 человек (прирост за сутки — 26). Использовано 83,6% поступившей в регион вакцины.

Михаил Ведерников напомнил, что вакцинация — единственный способ остановить распространение COVID-19 и хорошая альтернатива ограничительным мероприятиям.