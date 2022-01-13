Еще 1045 жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса
269 172 жителя Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса, из них 1045 — за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
Двумя компонентами привились 268 969 жителей региона, в том числе 1022 — за прошедшие 24 часа. Ревакцинацию прошли 31 830 человек (прирост за сутки — 26). Использовано 83,6% поступившей в регион вакцины.
Михаил Ведерников напомнил, что вакцинация — единственный способ остановить распространение COVID-19 и хорошая альтернатива ограничительным мероприятиям.
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