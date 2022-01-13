Более 100 новых вакансий с зарплатой от 130 тысяч рублей появилось в Псковской области

09:25, 13 января 2022, ПАИ

В Псковской области за последние две недели появилось более 100 новых вакансий, где предлагают зарплату выше 130 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе hh.ru по Северо-Западу.

На наибольшую зарплату (до 300 тысяч рублей до вычета налогов) может рассчитываться врач - стоматолог-терапевт. До 100 тысяч рублей предлагают инженеру строительного контроля. Такую же зарплату предлагают водителю международных перевозок. Менеджеру по выкупу автомобилей с пробегом – 150 тысяч рублей, а мастеру-технологу колбасного цеха – до 100 тысяч рублей.

На зарплату до 107 500 рублей может рассчитывать водитель-экспедитор категории Е, а Node.JS-разработчик – до 200 тысяч рублей.

Ночному системному администратору предлагают работу с заработной платой до 110 тысяч рублей на руки, а механизатору – до 120 тысяч рублей до вычета налогов.

Средняя предлагаемая зарплата в регионе в начале 2022 года составляет почти 42 тысячи рублей, что на 19% меньше, чем средняя предлагаемая зарплата в вакансиях других регионов России. Некоторые местные работодатели готовы платить зарплаты выше.

Большая доля таких вакансий сосредоточена в ИТ-сфере, строительстве, а также на производственных площадках региона. При этом 22% компаний СЗФО готовы пересмотреть зарплаты сотрудников и увеличить их в среднем на 5 тысяч рублей. Ещё 11% компаний пересмотрят зарплаты в феврале.