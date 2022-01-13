Псковский врач назвал главные загадки коронавируса

09:32, 13 января 2022, ПАИ

Врач-рентгенолог Псковской областной инфекционной больницы Питер Туйнеза рассказал о главных загадках коронавируса, пишет «Псковская правда».

Питер Туйнеза заявил, что, исходя из опыта работы с коронавирусом в 2021 года, рост заболеваемости отмечался в начале и в конце года. «К марту и в мае рост спадал», - добавил он.

Также врач отметил, что данную закономерность пока ничем нельзя объяснить.

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