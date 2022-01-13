Как провести выходные в Эстонии

09:35, 13 января 2022, ПАИ

Псковичи, как жители приграничного региона, за многие годы привыкли, что в выходные или в те же новогодние каникулы можно без труда оказаться за ближайшей границей, в странах Прибалтики. Для этого нужны были только загранпаспорт, виза и немного денег. «Псковская правда» решила разобраться, возможно ли сейчас попасть в качестве туриста в Эстонию.

В Эстонию, в принципе, можно отправиться не только к родственникам, учиться или работать, но в и в качестве туриста. Но при этом нужно выполнить два, казалось бы, взаимоисключающих условия: турист должен быть здоров, а целью его поездки должно стать лечение. Обязательную вакцинацию требуют обе стороны, обоснование для поездки - российская сторона.

«В настоящее время разрешается выезд на лечение. Обязательно нужно, чтобы у туриста было оплаченное размещение либо в санатории, либо в отеле, который предоставляет СПА-услуги: сроком не менее чем на три ночи. При этом Эстония принимает российских граждан, которые полностью прошли вакцинацию и при наличии действующего ПЦР-теста», - рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор турфирмы «Континент» Светлана Баранова.

Детям с 12 до 18 лет необходимо иметь ПЦР-тест с отрицательным результатом, сделанный не позднее чем за 72 часа до пересечения границы (детям до 12 лет ПЦР-тесты не требуются).

Как только Эстония стала принимать вакцинированных и переболевших коронавирусом россиян, несколько псковских турфирм сразу же объявили о групповых автобусных турах на отдых и лечение в Таллин.

Фирма «Глобал Трэвел Псков» удачно провела уже три такие поездки. Это несмотря на то, что по сравнению с доковидными временами их стоимость выросла почти в 4 раза. По словам директора турфирмы Александра Ефимова, туры набирались очень быстро: за месяц до отъезда уже не было мест - люди соскучились по Эстонии.

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