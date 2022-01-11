С 14 по 17 января в Великих Луках пройдут Всероссийские соревнования по самбо

11:46, 13 января 2022, ПАИ

С 14 по 17 января в спортивном комплексе ВЛГАФК пройдут Всероссийские соревнования по самбо среди мужчин, женщин и боевому самбо среди мужчин, посвященные подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова. Об этом сообщили в клубе единоборств «Отечество - Псковская область».

Всероссийский турнир по самбо проводится ежегодно в Великих Луках в память о подвиге Александра Матросова. Спортсмены поборются за медали и звание мастера спорта России.

15 января состоится торжественное открытие турнира и пройдут поединки среди мужчин и женщин. 16 января - соревнования по боевому самбо среди мужчин.

Турнир пройдет без зрителей.