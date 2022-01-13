Россия может отказаться от использования иностранных спутников связи

09:59, 13 января 2022, ПАИ

Россия может отказаться от использования иностранных спутников связи, пишет газета «Известия».

Планируется, что Минцифры, Роскомнадзор и Минэкономразвития к 1 марта рассмотрят вопрос «о необходимости дальнейшего использования на территории РФ спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств». Речь идёт о 32 зарубежных спутниках, которыми сейчас можно пользоваться в России. В их числе – аппараты американской Intelsat, французской Eutelsat, бермудской Asia Broadcast Satellite и японских JCSat.

Отмечается, что частоты для подключения к этим спутникам в России были выданы сроком на пять лет. В 2022 году действие решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) заканчивается, а ФСБ вынесло отрицательное заключение на его продление.