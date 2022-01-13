Псковичам напомнили о правилах безопасного поведения при крещенских купаниях

10:03, 13 января 2022, ПАИ

ГИМС Псковской области напомнил жителям региона о правилах безопасного поведения при крещенских купаниях, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Жителям региона рекомендуют купаться только в специально оборудованных для крещенских купаний местах. Перед погружением в воду не следует пить алкоголь, поскольку он спровоцирует быстрое переохлаждение и даст лишнюю нагрузку на сердце.

За пару часов до купания необходимо плотно поесть, чтобы повысить морозоустойчивость организма.

Следует также охлаждаться постепенно – сначала снимите верхнюю одежду, через несколько минут обувь, затем разденьтесь по пояс, и только потом заходите в воду.

Купание в ледяной воде без специальной подготовки и закаливания может вызвать осложнения. При повышенном артериальном давлении возрастает риск спазма сосудов и микроинсульта, если давление низкое – судороги и опасность потери сознания в воде.

Непосредственно перед погружением в воду разотрите тело жирным кремом, чтобы уменьшить теплоотдачу. Находитесь в воде не дольше одной минуты.

После купания разотритесь махровым полотенцем и зайдите в тёплое помещение, где можно выпить чай.

В ГИМС также отметили, что купаться в проруби необязательно. Для выполнения обряда можно облить себя освящённой водой. Сделать это можно и дома, поскольку в Крещение святой считается любая вода, в том числе из обычного водопроводного крана.

Напомним, к празднику Крещения в Пскове оборудуют купель у Мирожского монастыря.