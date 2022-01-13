До +3 градусов ожидается в Пскове 13 января

10:15, 13 января 2022, ПАИ

13 января в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом, сообщает Псковский гидрометцентр. На дорогах местами гололедица. Ветер западных направлений, умеренный, местами порывистый. Температура -1...+3.

В Пскове небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. На дорогах гололедица. Температура +1...+3. В Великих Луках небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, возможен гололед. Температура 0...+2.