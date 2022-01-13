Иностранцев будут высылать из России за грубые административные правонарушения

10:19, 13 января 2022, ПАИ

Иностранцев будут высылать из России за грубые административные правонарушения. Внесение соответствующих изменений в КоАП прорабатывает полиция. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

По ее словам, высылку может повлечь в том числе нарушение общественного порядка.

В России также будет введен единый документ с электронным носителем для идентификации иностранцев.