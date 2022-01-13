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Общество

«Почта России» стала спонсором Профессионального футбольного клуба ЦСКА

«Почта России» впервые стала официальным спонсором Профессионального футбольного клуба ЦСКА (ПФК ЦСКА) в футбольном сезоне - 2021/22. Соответствующее соглашение стороны подписали в конце декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

По условиям договора, почта сможет брендировать конструкции на игровом поле ВЭБ Арены – домашнем стадионе ПФК ЦСКА. Кроме того, логотипы компании появятся на тренировочной форме футболистов клуба, на его сайте и в социальных сетях. А игроки ПФК ЦСКА смогут участвовать в рекламных кампаниях и мероприятиях «Почты России».

«Сейчас наш головной офис в Москве переезжает в новое здание на территории ВЭБ Арены, где почта – один из основных арендаторов. Поэтому партнерство с клубом, с которым мы теперь делим дом, – это логичный шаг. По условиям соглашения, мы сможем использовать рекламные поверхности ВЭБ Арены и оказывать поддержку футбольной команде при подготовке к матчам», – прокомментировала директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям «Почты России» Софья Ваняткина.

«Мы рады, что можем предложить все возможности клуба для решения имиджевых задач «Почты России». Они уделяют большое внимание спортивной отрасли, и мы рады помочь в продвижении бренда в этой сфере. Поддержка клуба «Почтой России» в свою очередь, надеюсь, поможет нам бороться за самые высокие места в российском футболе», — сказал генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев.

Поддержка спорта – это важная часть корпоративной культуры почты. Компания проводит ежегодные спартакиады для своих сотрудников, выступает партнером крупных спортивных мероприятий и является спонсором Российского футбольного союза, Футбольной национальной лиги, Всероссийской федерации плавания, Национальной федерации бадминтона и Континентальной хоккейной лиги.

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