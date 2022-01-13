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Общество

Александр Бастрыкин предложил передать МВД контроль за оборотом оружия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил вернуть МВД контроль за оборотом гражданского оружия, сообщает РИА «Новости».

Александр Бастрыкин считает, что полиция сможет ужесточить надзор над оружейным рынком. Его ведомство выступает за трансфер контрольных функций в МВД, речь идёт о совместном контроле при межведомственном взаимодействии полиции и Росгвардии из-за ряда резонансных происшествий со стрельбой в учебных заведениях.

На данном этапе идея находится на этапе межведомственного обсуждения.

Напомним, что МВД передало контроль за учётом гражданского оружия Росгвардии в 2016 году.

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