183 жителя Псковской области через суд доказали свою принадлежность к народу сето

10:52, 13 января 2022, ПАИ

183 жителя Печорского района через суд добились того, чтобы их признали сету (сето) по национальности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В Печорский суд с заявлением о необходимости установлении факта принадлежности к коренному малочисленному народу сету обратились 183 жителя Псковской области, от имени которых действует их представитель, обратились в суд. Установление национальности понадобилось заявителям для сохранения национальной идентичности и защите их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов и других социальных и экономических прав в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

На данный момент в России для внесения в список лиц, относящихся к малочисленным народам, необходимо представить документ, содержащий сведения о национальности заявителя, либо вступившее в законную силу решение суда, свидетельствующее об установлении факта отнесения заявителя к малочисленному народу. Однако в связи с тем, что у заявителей не было соответствующих документов, суд был вынужден исследовать косвенные доказательства.

По словам представителя заявителей, на территории Печорского района проживает более 200 представителей сету. Заявители поддерживают с ними контакт, имеют общие традиции, культуру и быт, разговаривают на языке данного народа, принимают непосредственное участие в жизни общины, развитии и передаче культуры народа сету новому поколению. Кроме того, в музее народности сето ведут книги учета народа, поэтому каждый из числа их малочисленного народа им известен.

Выслушав заявителей и их представителя, свидетеля, исследовав материалы дела, суд заявленные требования удовлетворил. Кроме того, недавно аналогичное решение Псковский районный суд принял в отношении еще пяти граждан.