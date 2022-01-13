Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Идеальные виды отдыха зимой назвали россияне

Идеальные виды отдыха зимой назвали россияне. Исследование опубликовал ВЦИОМ.

39% опрошенных предпочитают катание на горных лыжах, санках и другие виды зимнего спорта. 34% назвали лучшим времяпровождением зимой поездки в гости к родственникам, друзьям. Отдых дома выбирали реже, чем в прошлом году (28% против 38%). Познавательный отдых — экскурсии, путешествия по историческим, памятным местам — отметили 27% опрошенных, каждый пятый предпочел бы пляжный отдых в теплых странах (21%), в прошлом году этот вид досуга россияне выбирали в два раза реже (10%). Отдых на даче идеальным назвали 18%, а посещение театров, музеев и выставок — 17% граждан.

Активный отдых (катание на горных лыжах и санках) возглавляет топ-5 видов идеального зимнего досуга россиян почти всех возрастов: среди возрастных групп 18-24 года и 35-44 года его назвали половина опрошенных (51% и 50% соответственно). Среди людей старше 60 лет спортивные активности выбрал каждый пятый (21%), это четвертый по популярности ответ в данной возрастной категории.

Поездки в гости и к родственникам в качестве идеального отдыха чаще называли молодые люди 18-24 лет и 25-34 лет (42% и 40% соответственно). Отдыхать дома больше других возрастных групп любит молодежь от 18 до 24 лет (43%), это второй по популярности ответ у россиян этого возраста, также он на втором месте по популярности у россиян старше 60 лет (29%).

Познавательный отдых и экскурсии по историческим местам вошли в топ-5 видов идеального отдыха у россиян от 25 лет (25-34 года, 35-44 года — по 31%, 45-59 лет — 29%, старше 60 лет — 23%), а среди молодежи 18-24 года этот отдых менее популярен, его назвали только 17% молодых людей.

Пляжный отдых зимой чаще всего предпочитают россияне от 18 до 44 лет (18-24 года — 26%, 25-34 года — 29%, 35-44 года — 28%), меньше всего отдыхать зимой на пляже хотели бы россияне старше 60 лет (10%).

Рыбалка, охота и пешие походы популярны больше всего у россиян 45-59 лет (28%), а меньше всего — у граждан 60 лет и старше (16%). Посещение театров, музеев и выставок вошло в топ-5 видов идеального зимнего отдыха только у россиян старше 60 лет (17%).

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?

Проголосовать >>>

13 января 2022

Ректор ПсковГУ исполнила желания трёх ребят из детского дома
13 января 2022

Онищенко рекомендовал компаниям перевести сотрудников на удалёнку
13 января 2022

Идеальные виды отдыха зимой назвали россияне
13 января 2022

Более 729 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
13 января 2022

В Псковской области на 90% выполнен план по вакцинации от гриппа
13 января 2022

Видео: Как делать газету – в Пскове отмечают День печати
13 января 2022

Псковичам напомнили о правилах безопасного поведения при крещенских купаниях
13 января 2022

Правительство РФ поручило оценить готовность больниц к распространению «омикрона»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...