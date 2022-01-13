Началась видеотрансляция пресс-конференции с заведующим псковским травмпунктом
13 января в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция с заведующим травматологическим пунктом в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы Вадимом Букшей.
В ходе встречи он расскажет, сколько пациентов принял псковский травмпункт в эти новогодние каникулы, почему так опасно кататься на ватрушках, как можно уберечься от травм и как правильно лечить переломы.
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