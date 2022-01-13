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Происшествия

В Великих Луках бизнесмена будут судить за взятку полицейскому в полмиллиона рублей

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении великолукского предпринимателя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

28 июля 2021 года на автозаправочной станции в Великих Луках обвиняемый, ранее привлеченный к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, чтобы избежать наказания передал действующему согласно легенде прикрытия оперативному сотруднику по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, взятку в размере 500 тысяч рублей, после чего был задержан.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности ОЭБ и ПК УМВД России по городу Великие Луки.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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