В Великих Луках бизнесмена будут судить за взятку полицейскому в полмиллиона рублей

11:27, 13 января 2022, ПАИ

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении великолукского предпринимателя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.



28 июля 2021 года на автозаправочной станции в Великих Луках обвиняемый, ранее привлеченный к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, чтобы избежать наказания передал действующему согласно легенде прикрытия оперативному сотруднику по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, взятку в размере 500 тысяч рублей, после чего был задержан.



Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности ОЭБ и ПК УМВД России по городу Великие Луки.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.