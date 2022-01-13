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Общество

В санатории «Голубые озёра» до мая действуют скидки на отдых по двум программам

В санатории «Голубые озёра» в Невельском районе с 11 января по 24 мая действуют специальные акции по программам «Терапия» и «Оздоровление». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В рамках акции по программе «Терапия» проживание в 2-местном 1-комнатном номере стоит 1450 рублей на 1 человека. В эту же стоимость входит 3-разовое питание, прием и консультация врача, лечебный массаж и водные процедуры (душ, минеральная ванна) через день, ЛФК, прием минеральной воды, физиопроцедуры.

По программе «Оздоровление» стоимость проживания в 2-местном 1-комнатном номере по акционной путевке составляет 1200 рублей в сутки на человека. В путевку входят проживание, 3-разовое питание, 2 вида процедур (не более двух в день).

Акция действует на путевки с заездом продолжительностью от 12 дней и более.

Санаторий «Голубые озёра» находится в сосновом бору на берегу озера Малый Иван, переходящего в озеро Большой Иван. Зимой здесь организуют лыжные прогулки, катание на санках, рыбалку.

Возможна доставка до санатория из Пскова: для группы от 4 человек ее стоимость составляет 700 рублей.

Получить дополнительную информацию, забронировать места и приобрести путевку можно в отделе реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа по телефонам: 72-82-18, 62-17-66 или по адресу: Псков, улица Советская, 15, кабинет 12.

Телефон единой службы информации и бронирования 8-800-100-15-35 (звонок бесплатный, в том числе с мобильных номеров).

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