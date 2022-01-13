Псковский травмпункт: После праздников людей меньше не стало

12:14, 13 января 2022, ПАИ

После праздников людей меньше не стало, констатировал заведующий травматологическим пунктом в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы Вадим Букша на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«С утра очень много людей бывает, да и в течение дня поступают с уличными травмами после падений на льду. Начались рабочие дни, и к нам сразу потянулись те, кто упал по пути на работу. В среднем не меньше 60-65 человек в день поступает», - отметил Вадим Букша, посоветовав псковичам грамотно выбирать обувь, маршрут и время передвижения.