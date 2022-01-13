Невельский суд отправил иностранца в колонию за незаконное пересечение границы

12:18, 13 января 2022, ПАИ

В Невельском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали 45-летнего мужчину, который приехал в страну в пассажирском поезде международного сообщения при наличии действующего запрета на въезд в РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее мужчина был осужден и отбывал наказание на территории России за кражу, после чего его депортировали на родину.

Это была не первая попытка въезда злоумышленника в Россию. В январе прошлого года иностранец уже пытался попасть в страну в соседнем регионе, но его остановили и проинформировали о запрете въезда вплоть до 2024 года. Также мужчину предупредили об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

Теперь Невельский районный суд признал его виновным по части 2 статьи 322 УК РФ и назначил лишение свободы на 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.