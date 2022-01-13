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Общество

О кадровом дефиците в травмпункте Псковской облбольницы рассказал Вадим Букша

Заведующий травматологическим пунктом в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы Вадим Букша на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 13 января рассказал о кадровом дефиците в медучреждении.

По его словам, 5 августа 2020 года была прекращена работа травмпункта в Псковской городской больнице, его открыли в Псковской областной и в детской областной. При переходе, как подчеркнул Букша, весь средний и младший состав медучреждения был потерян, с 2016 года в травмпункт «не пришла работать ни одна медсестра».

«Работа тяжелая и зарплата не устраивает. У нас всего две санитарки на травмпункт, это катастрофически мало. И две медсестры всего», - отметил Букша.

Он также рассказал, что на базе приемного отделения Псковской областной больницы создавалась служба неотложной травматологической помощи.  «Работали силами трех врачей из травмпункта, врачей отделения травматологии и среднего персонала. У нас нет повторного приема, наш поток пациентов пересекается с потоком пациентов больницы, тут много нюансов. Рентген один, в первую очередь идут тяжелые больные», - заключил гость пресс-конференции.

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