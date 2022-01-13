Сбривать бороды на время пандемии коронавируса рекомендовал псковичам Александр Нестерук

12:50, 13 января 2022, ПАИ

Сбривать бороды на время пандемии коронавируса рекомендовал псковичам главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук. Об этом он сказал в эфире одной из псковских радиостанций.

По его словам, у тех, кто носит медицинскую маску поверх бороды, ее эффективность снижается. «На период заболеваемости надо стричь бороду более коротко. Хотя тем, кто привык к своему имиджу, наверное, это будет сложно сделать», - отметил Александр Нестерук.