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Сбривать бороды на время пандемии коронавируса рекомендовал псковичам Александр Нестерук

Сбривать бороды на время пандемии коронавируса рекомендовал псковичам главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук. Об этом он сказал в эфире одной из псковских радиостанций.

По его словам, у тех, кто носит медицинскую маску поверх бороды, ее эффективность снижается. «На период заболеваемости надо стричь бороду более коротко. Хотя тем, кто привык к своему имиджу, наверное, это будет сложно сделать», - отметил Александр Нестерук.

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