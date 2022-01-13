Кружок «Старый патефон» открылся в ПсковГУ

12:51, 13 января 2022, ПАИ

В Институте гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ появился кружок «Старый патефон», встречи которого посвящены изучению истории советской песни и оперы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Руководит кружком преподаватель кафедры европейских языков и культур Мария Самуйлова. Они знакомит студентов с основными событиями истории и культуры определенного года, биографией исполнителей, работавших в это время. На встречах звучат пластинки, воспоминания, отрывки из интервью и писем артистов, транслируются видеоматериалы, используются приемы театрализации повествования.

«Ещё ни одно собрание кружка не прошло одинаково, - поделились впечатлениями студенты. - У Марии Евгеньевны много интересных идей, как осветить биографию самым захватывающим и запоминающимся образом. До вступления в кружок многие ничего не знали о таких людях, как Георг Отс или Клавдия Шульженко, но теперь их песни появились в наших плейлистах, а волнующие моменты из биографий надолго останутся в памяти».

Встречи кружка посвящены не только знаменитым певцам СССР, но и менее известным исполнителям. Подробнее можно почитать в группе в соцсети «ВКонтакте» «Старый патефон». Там же есть записи песен в их исполнении.

Чтобы стать членом кружка, достаточно прийти на встречу - их расписание анонсируются в соцсетях. «Кружка и сладости к чаю приветствуются. Перед встречей рекомендуется заранее почитать о времени, которому будет посвящен разговор», - добавили в вузе.