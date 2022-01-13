Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 14 января
14 января в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки, днем умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.
Будет дуть западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура по области -1…+3 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.
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