Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 14 января

13:05, 13 января 2022, ПАИ

14 января в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки, днем умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.

Будет дуть западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура по области -1…+3 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.