За пытки в саратовской тюрьме привлекли к ответственности шесть человек

13:11, 13 января 2022, ПАИ

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За пытки в саратовской тюрьме привлекли к ответственности шесть человек, потерпевшими по делу признаны 13, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

К ответственности привлекли четырёх осужденных и двух должностных лиц. По словам Быстрыкина, в действиях должностных лиц усматривается превышение должностных полномочий. Их целью было устрашение и вымогательство денежных средств.

Осенью 2021 года в сети была опубликована запись с пытками неизвестного мужчины. Автор публикации утверждает, что видеозапись была сделана в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области. СК РФ организовал проверку. По данным следствия, ряд осужденных систематически совершал в отношении других насильственные действия сексуального характера, снимая это на камеру. Действовали они по указанию сотрудников больницы.