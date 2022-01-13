Псковичей просят принести старые матрасы и простыни для бездомных собак

13:26, 13 января 2022, ПАИ

Псковской зоозащитной организации «Шанс» требуются ватные матрасы, простыни, пододеяльники, любые старые одеяла, пледы и покрывала для бездомных животных из приюта. Об этом сообщается в группе «Шанса» в соцсети «ВКонтакте».

«Погода шарахается то в мороз, то в оттепель, собакам, которые живут в стационаре, в бытовке и в операционке, совершенно нечего постелить», - пояснили зоозащитники.

На данный момент в приюте «Шанса» проживают 238 собак. Вещи можно приносить по адресу: Псков, улица Советской Армии, 56б, с 10:00 до 16:00.