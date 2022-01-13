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Общество

Михаил Ведерников поздравил Карачаево-Черкесию со 100-летним юбилеем

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте поздравил главу республики Рашида Темрезова и всех жителей со 100-летием со дня образования Карачаево-Черкесии.

Губернатор отметил, что за время работы на Северном Кавказе полюбил этот регион, где живут исключительно трудолюбивые, мужественные, гордые и гостеприимные люди.

Напомним, Михаил Ведерников в феврале 2012 года был назначен на должность начальника департамента по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Управления президента Российской Федерации по внутренней политике.

А 27 декабря 2012 года назначен заместителем полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе. С февраля по октябрь 2017 года работал заместителем полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе по Калининградской области. Он курировал работу силовых ведомств, подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года, взаимодействовал с общественными организациями.

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