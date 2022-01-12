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Культура

Экскурсии в Изборск и Сигово доступны владельцам Пушкинских карт

Экскурсии в Изборск и Сигово доступны владельцам Пушкинских карт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

 Пушкинской картой можно оплатить: входные билеты в экспозиции музея-заповедника «Изборск», входной билет в Изборскую крепость, входной билет (в том числе с экскурсионным обслуживанием) в Музей истории города Печоры, входной билет с экскурсионным обслуживанием в музей-усадьбу народа сето в деревне Сигово, интерактивную программу «Зима в королевстве Сетомаа», интерактивную программу «Кухня бабушки Кюлаотс».

Билеты можно приобрести в кассах музея и онлайн. Оплата билетов и программ в музее-усадьбе народа сето в Сигово по Пушкинской карте доступна только онлайн.

Уточнить информацию можно по телефону 8 (81148) 96 602.

Пушкинская карта — специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. С 1 января 2022 года каждому участнику Пушкинской программы на карту будет начислено 5 тыс. рублей. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.

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