Более 880 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

14:39, 13 января 2022, ПАИ

881 284 человека в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 244,9 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 525 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 10 723 305 случаев заболевания коронавирусом, 9 784 348 человек выздоровело, 319 172 – умерло.