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Творческая встреча с заслуженным артистом России Евгением Дятловым проходит в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

13 января в медиацентре ПАИ проходит творческая встреча с заслуженным артистом России, актёром театра и кино, певцом и музыкантом Евгением Дятловым.

Отметим, что Евгений Дятлов родился 2 марта 1963 года в Хабаровске. После окончания школы поступил на филологический факультет Харьковского университета, через год был призван в армию. Служил в части, относящейся к топографической службе Советской Армии (1981-1983). С 1983 по 1986 год работал на трубопрокатном заводе.

С 1986 по 1990 год учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии имени Н. К. Черкасова (специальность «актёр драмы и кино», курс Александра Куницына). Одновременно занимался рок-музыкой, участвовал в записи альбома группы «АукцЫон» «Как я стал предателем» (1988). С 1990 по 1991 год играл в Театре «Буфф».

С 1992 по 1997 год служил в Санкт-Петербургском государственном молодёжном театре на Фонтанке, с 2000 года играет в самом популярном спектакле Молодёжного театра на Фонтанке «Дни Турбиных» роль Шервинского. С 1998 года служит в Санкт-Петербургском государственном театре сатиры на Васильевском острове. Снимается в кинофильмах и телесериалах. В частности, снялся в телесериалах «Братья», «Есенин», «Морской узел», «Жизнь и судьба», «Улицы разбитых фонарей» и других.

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