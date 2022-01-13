На карнавале в «королевстве ПДД» побывали великолукские школьники

14:59, 13 января 2022, ПАИ

В Великих Луках для закрепления ранее полученных детьми знаний по правилам дорожного движения, в частности по темам «Я – пешеход» и «Пешеходный переход», педагоги, сотрудники ГИБДД и старшеклассники провели для учащихся начальных классов МБОУ «Лицей №10» театрализованное игровое представление «Путешествие на карнавал в королевство ПДД». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В рамках театрализованного представления с музыкальным сопровождением и использованием танцевальных элементов вместе с героями сказок школьники повторили правила дорожной безопасности. А в средних и старших классах были проведены тематические беседы: «Световозвращатель — это ваш шанс на жизнь!» и «Дорога не прощает ошибок».

«В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма личным составом ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки в учебных заведениях южной столицы региона проводятся различные мероприятия профилактической направленности», - отметили в ведомстве.