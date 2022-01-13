Псковичи могут задать вопросы судебным приставам по телефону и онлайн

15:19, 13 января 2022, ПАИ

Жители Псковской области могут обратиться к судебным приставам по телефону или через электронные ресурсы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Операторы группы телефонного обслуживания УФССП России по Псковской области помогут гражданам оперативно получить интересующую информацию, ответят на вопросы в сфере принудительного исполнения, а также помогут записаться на приём к сотрудникам управления.

Позвонить судебным приставам можно по единому номеру телефона: 8 (8112) 69-90-82 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а также в пятницу с 9:00 до 16:45. Обеденный перерыв длится с 13:00 до 13:50.

Кроме того, можно воспользоваться электронными ресурсами службы судебных приставов – сервисом «Банк данных исполнительных производств», «Интернет-приёмной» на сайте УФССП России по Псковской области, мобильным приложением «ФССП России» и порталом госуслуг.