107 тысяч пассажиров обслужил Псковский международный аэропорт в 2021 году

15:34, 13 января 2022, ПАИ

В 2021 году псковский аэропорт обслужил 107 тысяч пассажиров. Вопросы функционирования международного аэропорта «Княгиня Ольга» в Пскове обсудили в администрации Псковской области. Рабочее совещание состоялось 13 января под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Поводом для обсуждения стали жалобы граждан в адрес главы региона на участившиеся задержки рейсов в зимний период, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Гендиректор псковского аэропорта Артем Тарасов доложил, что чаще всего причинами задержек были сложные метеоусловия с ограниченной видимостью. Тем не менее пару раз посадка/вылет откладывались из-за расчистки взлетно-посадочной полосы, работа осуществляется силами аэропорта и Министерства обороны. Михаил Ведерников обратил внимание участников совещания на необходимость системной работы по обеспечению безопасности полетов и бесперебойной работы аэропорта в зимний период. В этой связи поручил проработать вопрос приобретения дополнительной партии реагента для проведения противообледенительной обработки взлетно-посадочной полосы и продолжить работу по расширению парка спецтехники.

Также губернатор распорядился, как только позволят погодные условия, восстановить периметральное ограждение гражданского сектора аэропорта.

«Если смотреть в целом, прошедший 2021 год был эффективным и плодотворным. Псковский аэропорт обслужил 107 тысяч пассажиров, увеличив пассажиропоток более чем в 2 раза. В 2020 году было перевезено 45 тысяч пассажиров», - отметил Михаил Ведерников.