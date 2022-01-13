В Псковской области не выявлено ни одного случая заболевания гриппом H1N1
В Псковской области не выявлено ни одного случая заболевания гриппом H1N1. Об этом сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в эфире одной из псковских радиостанций.
Александр Нестерук напомнил, что пик заболеваемости гриппом, как правило, в феврале.
«Грипп продолжается ещё в марте, так называемая вторая волна, когда появляется грипп В. Но пока ни гриппа В, ни гриппа H1N1 мы в Псковской области не зафиксировали. Однако вполне возможно, что они к нам придут в своё время», – заметил он.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?
13 января 2022
Творческая встреча с заслуженным артистом России Евгением Дятловым проходит в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)