В Псковской области не выявлено ни одного случая заболевания гриппом H1N1

15:38, 13 января 2022, ПАИ

В Псковской области не выявлено ни одного случая заболевания гриппом H1N1. Об этом сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в эфире одной из псковских радиостанций.

Александр Нестерук напомнил, что пик заболеваемости гриппом, как правило, в феврале.

«Грипп продолжается ещё в марте, так называемая вторая волна, когда появляется грипп В. Но пока ни гриппа В, ни гриппа H1N1 мы в Псковской области не зафиксировали. Однако вполне возможно, что они к нам придут в своё время», – заметил он.