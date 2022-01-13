В Пскове скончался заслуженный работник ЖКХ РФ Валентин Иванов

16:00, 13 января 2022, ПАИ

Ушел из жизни заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Валентин Иванов. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Пскова.

Валентин Иванов родился 30 сентября 1950 года в Псковском районе. Окончил Псковский политехнический институт по специальности «Инженер-электромеханик», а также Северо-Западную Академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление», трудился на промышленных предприятиях города.

С 2000 года по 2009 год занимал должность первого заместителя мэра города Пскова. В его компетенцию входили стратегические и перспективные вопросы руководства городским хозяйством города, развитие жилищно-коммунального комплекса Пскова.

«На протяжении многих лет трудовой деятельности в администрации города Пскова Валентин Иванов отдавал все свои силы, опыт и знания улучшению жизни псковичей. Он был настоящим профессионалом своего дела, авторитетным, грамотным и компетентным руководителем, внимательным, отзывчивым, добрым и глубоко порядочным человеком. Его всегда отличало ответственное отношение к делу, настойчивость в достижении поставленных целей, неиссякаемая энергия и стремление добиваться позитивных результатов. Администрация города Пскова выражает искренние соболезнования родным и близким Валентина Николаевича в связи с его кончиной. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах коллег и сотрудников администрации города Пскова», - отметили в администрации.

Отпевание состоится 14 января в 11:00 в Церкви Богоявления Господня с Запсковья (Герцена, 7). Похороны пройдут на кладбище «Крестовское» (Белый Мох).