Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке Юбилейная – Рижский в Пскове

16:04, 13 января 2022, ПАИ

Два легковых автомобиля столкнулись на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Авария произошла 13 января около 15:05.

По предварительной информации, водитель автомобиля Lada совершил наезд на стоящую на запрещающий сигнал светофор «Мазду». В результате произошедшего никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, аварийно-спасательной службы и ДПС.