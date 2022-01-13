Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке Юбилейная – Рижский в Пскове
Два легковых автомобиля столкнулись на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Авария произошла 13 января около 15:05.
По предварительной информации, водитель автомобиля Lada совершил наезд на стоящую на запрещающий сигнал светофор «Мазду». В результате произошедшего никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, аварийно-спасательной службы и ДПС.
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