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На площадке ПсковГУ проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе

На площадке ПсковГУ проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.
 
Около 50 ребят 9-11 классов в сопровождении педагогов съехались со всей Псковской области для того, чтобы показать свои знания по предмету.

«Вас ждет очень интересный серьезный опыт, - приветствовала школьников председатель регионального этапа олимпиады, профессор Псковского государственного университета, доктор филологических наук Илона Мотеюнайте. - Верю, что этот последний день года по всем календарям станет для многих из вас началом нового, чрезвычайно увлекательного этапа жизни, связанного с литературой».
 
Первыми познакомились с заданиями девятиклассники. Часть вопросов связана с оценкой историко- и теоретико-литературных познаний ребят. Школьникам также предложили провести комплексный анализ текста на выбор - рассказа Надежды Тэффи или стихотворения Бориса Пастернака. Третье задание - необычное: ребятам предстоит объяснить, почему одному автору удалось выдать чужой стих за свой и тем самым помочь детективу в расследовании случая плагиата.
 
С этими испытаниями сходны те, что предстоит пройти 10-11-классникам. Единственное: уровень сложности у них, конечно, будет выше, да и литературные произведения будут другими. Например, ученикам 10 класса организаторы олимпиады предложили для анализа рассказ С. Сергеева-Ценского и стихотворение Л. Аронзона.

Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе станут известны 15 января. Всероссийская олимпиада пройдет в конце марта.

 
 

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