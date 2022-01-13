Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Великих Луках изменился график работы пункта вакцинации в ТЦ «Рубин»

Фото: Великолукская правда. Новости

График работы пункта вакцинации в ТЦ «Рубин» изменился в Великих Луках, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Раньше сделать прививку в этом пункте вакцинации можно было только по коллективным заявкам от предприятий и организаций, а теперь это сделать может любой желающий без предварительной записи.

Пункт вакцинации работает по будням. С понедельника по четверг с 10:00 до 16:00, в пятницу с 09:00 до 17:00. В наличии вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») и «Спутник Лайт».

Врач-эпидемиолог Великолукской межрайонной больницы Иван Сажин пояснил, что новый пункт для массовой вакцинации открыли для того, чтобы разгрузить точку в ТЦ «Апельсин».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?

Проголосовать >>>

13 января 2022

В ПсковГУ реализуется программа по модернизации помещений, инфраструктуры и коммуникаций
13 января 2022

Фотофакт. Ольгинский мост в Пскове погрузился во мрак
13 января 2022

Крещенскую купель оборудуют в городском парке культуры и отдыха в Великих Луках
13 января 2022

Как можно уберечься от травм и как правильно лечить переломы, обсудили в медиацентре ПАИ
13 января 2022

Александр Нестерук: Гонконгский грипп появился в Псковской области достаточно рано
13 января 2022

В Псковской области не выявлено ни одного случая заболевания гриппом H1N1
13 января 2022

В Псковской области подозревают бешенство еще у двух животных
13 января 2022

107 тысяч пассажиров обслужил Псковский международный аэропорт в 2021 году

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...