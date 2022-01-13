В Великих Луках изменился график работы пункта вакцинации в ТЦ «Рубин»

17:02, 13 января 2022, ПАИ

График работы пункта вакцинации в ТЦ «Рубин» изменился в Великих Луках, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Раньше сделать прививку в этом пункте вакцинации можно было только по коллективным заявкам от предприятий и организаций, а теперь это сделать может любой желающий без предварительной записи.

Пункт вакцинации работает по будням. С понедельника по четверг с 10:00 до 16:00, в пятницу с 09:00 до 17:00. В наличии вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») и «Спутник Лайт».

Врач-эпидемиолог Великолукской межрайонной больницы Иван Сажин пояснил, что новый пункт для массовой вакцинации открыли для того, чтобы разгрузить точку в ТЦ «Апельсин».