Создать проект здорового и экологичного вуза предлагают студентам ПсковГУ

17:43, 13 января 2022, ПАИ

Студентов Псковского государственного университета, интересующихся темой экологизации учебного пространства, приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Мой зелёный вуз». Заявки принимаются до 30 апреля 2022 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо зарегистрировать команду (до десяти человек) по этой ссылке. Затем выбрать одно или несколько из предложенных направлений. Следующим этапом будет создание экопроекта и планирование его реализации. Итоги будут подведены 30 мая 2022 года.

Лучшие экопроекты будут рекомендованы администрациям российских вузов к реализации.

Организаторы отмечают, участвовать в конкурсе могут и планируемые, и уже реализованные проекты.

В перечень номинаций конкурса вошли водосбережение и улучшение качества воды, ответственное обращение с отходами и ресурсосбережение, озеленение здания и рациональное использование привузовской территории, энергосбережение и энергоэффективность, экопросвещение, транспорт и ответственные закупки.

С регламентом конкурса можно ознакомиться здесь.